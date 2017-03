The BAE Show Playlist Sunday March 5th

Everything you heard & loved on The BAE Show Sunday March 5th!

FUTURE feat RIHANNA “Selfish”

@future @badgalriri

GRANDTHEFT feat DELANEY JANE “Easy Go”

@grandtheft @delaney.jane

NAV feat THE WEEKND “Some Way”

@beatsbynav @theweeknd

YELLOW CLAW feat DJ SNAKE & ELLIPHANT “Good Day”

@yellowclaw @eliphantmusic @djsnake

BIG SEAN “Owe me”

@bigsean

AARON CARTER “Sooner or Later”

@aaroncarter

KHALID “Location”

@thegr8khalid

MARTIN GARRIX feat DUA LIPA “Scared To Be Lonley”

@martingarrix @dualipa

TREY SONGZ “Nobody Else But You”

@treysongz

CALVIN HARRIS feat Frank Ocean & Migos“Slide”

@calvinharris

ISAIAH “It’s Gotta Be You”

@isaiahfirebrace_official

MIGOS “T-Shirt”

@migos

KEHLANI “Too Much”

@kehlani