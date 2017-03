The BAE Show Playlist Sunday March 19th

All the music you heard & loved this Sunday March 19th on The BAE Show!

VICE feat JON BELLION “Obsession”

@djvice @jonbellion

FUTURE feat RIHANNA “Selfish”

@future @badgalriri

AJR “Weak”

@ajrbrothers

6LACK “Ex Calling”

@6lack

YELLOW CLAW feat DJ SNAKE & ELLIPHANT “Good Day”

@yellowclaw @eliphantmusic @djsnake

AARON CARTER “Sooner or Later”

@aaroncarter

NICKI MINAJ feat DRAK & LIL WAYNE “No Frauds”

@nickiminaj @champagnepapi @liltunechi

ISAIAH “It’s Gotta Be You”

@isaiahfirebrace_official

CHANCE THE RAPPER feat KNOX FORTUNE “All Night”

@chancetherapper @knoxfortune

POST MALONE feat QUAVO “Congratulations”

@postmalone @quavohuncho

BEBE REXHA feat TY DOLLA $IGN “Bad Bitch”

@beberexha @tydollasign

KHALID “Location”

@thegr8khalid

LOST KINGS “Quit You”

@lostkings @tinashenow