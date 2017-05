Everything you heard & loved on The BAE Show this Sunday May 14th!

ALOK, BRUNO MARTINI, ZEEBA “Never Let Me Go”

KHALID “8teen”

DILLON FRANCIS, G-EAZY “Say Less”

SZA, TRAVIS SCOTT “Love Galore”

KYGO, ELLIE GOULDING “First Time”

RUSS “Cherry Hill”

GOLDROOM “Spread Love”

LOGIC, ALESSIA CARA, KHALID “1-800-273-8255”

ZHU “Intoxicate”

MANILLA KILLA, AOBEATS, SHAYLEN “I’m OK”

KENDRICK LAMAR, RIHANNA “Loyalty”

JAX JONES, RAYE “You Don’t Know Me”

MAJID JORDAN “Phaes”