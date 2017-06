AMPElectricSummer: Win Access into the AMP Radio Electric Summer Pool Party with Khalid!

#AMPElectricSummer continues!

Starting Monday, we’ll be hooking listeners up with access into the AMP Radio Electric Summer Pool Party with Khalid!

To win, listen during the hours listed below.

You can also ENTER TO WIN HERE.

Monday: 12a, 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12p, 1p, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, 8p, 9p, 10p, 11p

Tuesday: 12a, 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12p, 1p, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, 8p, 9p, 10p, 11p

Wednesday: 12a, 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12p, 1p, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, 8p, 9p, 10p, 11p

Thursday: 12a, 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12p, 1p, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, 8p, 9p, 10p, 11p

Friday: 12a, 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12p, 1p, 2p, 3p, 4p