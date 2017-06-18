The BAE Show Playlist Sunday June 18th

June 18, 2017 10:09 PM
Filed Under: Playlist, The Bae Show

Everything you heard & loved on this Sunday night’s BAE Show June 18th!

 

LOST KINGS FEAT ALLY BROOKE, A$AP FERG “Look At Us Now”

6LACK “THAT FAR”

FRENCH MONTANA FEAT SWAE LEE “UNFORGETTABLE” MAJOR LAZER REMIX

SAM BRUNO “HELLO HATER”

DJ KHALED FEAT RIHANNA & BRYSON TILLER “WILD THOUGHTS”

DUKE DUMONT & GORGON CITY, NAATIONS “REAL LIFE”

MIGOS FEAT GUCCI MANE “SLIPPERY”

DOWN FEAT GUCCI MANE “DOWN”

LAUV “I LIKE ME BETTER”

JONAS BLUE FEAT WILLIAM SINGE 

VINCE STAPLES FEAT TY DOLLA $IGN “RAIN COME DOWN”

SEVEN LIONS FEAT ELLIE GOULDING “DON’T LEAVE”

RL GRIME FEAT MIGUEL “STAY FOR IT”

 

 

 

 

 

 

 

 

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