The BAE Show Playlist Sunday June 18th

Everything you heard & loved on this Sunday night’s BAE Show June 18th!
LOST KINGS FEAT ALLY BROOKE, A$AP FERG “Look At Us Now”
6LACK “THAT FAR”
FRENCH MONTANA FEAT SWAE LEE “UNFORGETTABLE” MAJOR LAZER REMIX
SAM BRUNO “HELLO HATER”
DJ KHALED FEAT RIHANNA & BRYSON TILLER “WILD THOUGHTS”
DUKE DUMONT & GORGON CITY, NAATIONS “REAL LIFE”
MIGOS FEAT GUCCI MANE “SLIPPERY”
DOWN FEAT GUCCI MANE “DOWN”
LAUV “I LIKE ME BETTER”
JONAS BLUE FEAT WILLIAM SINGE
VINCE STAPLES FEAT TY DOLLA $IGN “RAIN COME DOWN”
SEVEN LIONS FEAT ELLIE GOULDING “DON’T LEAVE”
RL GRIME FEAT MIGUEL “STAY FOR IT”