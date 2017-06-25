The BAE Show Playlist Sunday June 25th

Everything you heard & loved on The BAE Show this Sunday, June 25th!
LAUV “I LIKE ME BETTER”
MIGOS “SLIPPERY” FEAT GUCCI MANE
XYLØ “ALIVE”
MAJID JORDAN FEAT PARTYNEXTDOOR “ONE I WANT”
DUKE DUMONT & GORGON CITY FEAT NAATIONS “REAL LIFE”
6LACK “THAT FAR”
JAKE MILLER “CAN’T HELP MYSELF”
RL GRIME FEAT MIGUEL “STAY FOR IT”
VINCE STAPLES FEAT TY DOLLA $IGN “RAIN COME DOWN”
PARTY FAVOR & NJOMZA FEAT. FKI 1ST “CASKETS”
ACTION BRONSON ” LET ME BREATHE”
LOST KINGS FEAT ALLY BROOKE, A$AP FERG “LOOK AT US NOW”
YOUNG THUG FEAT FUTURE “RELATIONSHIP”