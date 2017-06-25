The BAE Show Playlist Sunday June 25th

June 25, 2017 10:00 PM
Filed Under: Playlist, The Bae Show

Everything you heard & loved on The BAE Show this Sunday, June 25th!

LAUV “I LIKE ME BETTER”

MIGOS “SLIPPERY” FEAT GUCCI MANE

XYLØ “ALIVE”

MAJID JORDAN FEAT PARTYNEXTDOOR “ONE I WANT”

DUKE DUMONT & GORGON CITY FEAT NAATIONS “REAL LIFE”

6LACK “THAT FAR”

JAKE MILLER “CAN’T HELP MYSELF”

RL GRIME FEAT MIGUEL “STAY FOR IT”

VINCE STAPLES FEAT TY DOLLA $IGN “RAIN COME DOWN”

PARTY FAVOR & NJOMZA FEAT. FKI 1ST “CASKETS”

ACTION BRONSON ” LET ME BREATHE”

LOST KINGS FEAT ALLY BROOKE, A$AP FERG “LOOK AT US NOW”

YOUNG THUG FEAT FUTURE “RELATIONSHIP”

 

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