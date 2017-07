The BAE Show Playlist Sunday, July 16th

Everything you heard & loved on The BAE Show this Sunday night!

Raleigh Ritchie “Unicron Loev”

AlunaGeorge “Turn Up The Love”

AminĂ© “Blinds”

Dua Lipa “New Rules”

Majid Jordan feat. PARTYNEXTDOOR “One I Want”

Marc E. Bassy and Kyle “Plot Twist”

Rudimental feat. James Arthur “Sun Comes Up”

6LACK “That Far”

DJ Khaled & Calvin Harris “Don’t Quit” Feat. Travis Scott & Jeremih

Leikeli47 “Miss Me”

DeJ Loaf “No Fear”

Sevyn Streeter Feat. Jeremih, Ty Dolla $ign, Wiz Khalifa “Anything U Want”

Mura Masa feat. Bonzai “Nuggets”